Oefenwedstrijd SC Cambuur geschrapt vanwege alweer een coronageval

Wie een kaartje heeft gekocht, krijgt via de e-mail te horen hoe het verder loopt. Cambuur heeft nog maar drie wedstrijden gespeeld ter voorbereiding. Over twee weken begint de competitie al. Het is nog wel de bedoeling dat er op 7 augustus tegen Waasland Beveren wordt gespeeld.

Derde oefenwedstrijd die niet doorgaat

Het is niet de eerste keer dat een oefenwedstrijd vanwege het coronavirus niet doorgaat. Op 13 juli werd de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht er ook al uitgehaald. Dat had toen te maken met verscheidene coronagevallen bij Dordrecht. Ook de wedstrijd tegen FC Twente ging 10 juli niet door vanwege corona, maar voor die tegenstanders werd een vervanger gevonden in Telstar.

Sinds afgelopen week zijn er verscheidene coronagevallen bij de voetbalclub geconstateerd: