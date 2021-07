Zorginstelling Leeuwarden zet eigen accu's in vanwege problemen op stroomnet

Volgens de zorginstelling kon de stroomtoevoer niet eerder aangelegd worden dan tussen 2023 en 2026. Tot die tijd zou de verhuizing uitgesteld moeten worden, terwijl verder alles daar in december van dit jaar al klaar voor zou zijn.

Door accu's te installeren denkt de zorginstelling dat de bewoners uiterlijk in maart van 2022 kunnen verhuizen.

'Goed en veilig'

De instelling krijgt wel een 'kleine' aansluiting van Liander. "Zo beschikken we straks over de elektriciteit die we nodig hebben", zegt regiomanager Bram Terpstra van Noorderbreedte in een brief aan de bewoners.

Volgens Terpstra zijn de accu's 'een goed en veilig alternatief' voor de stroomvoorziening.

Meteen na de bouwvakantie begint Noorderbreedte met het plaatsen van de accubatterijen en het aanpassen van de technische installatie.