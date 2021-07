Verbouwing nieuwe supermarkt Wijnjewoude goed op schema

Drie jaar geleden brandde de supermarkt in het dorp af. In juni is er, na een lange zoektocht, een nieuwe eigenaar gevonden. De familie Basta uit Kollum steekt de handen uit de mouwen om in het dorp weer een supermarkt te krijgen.

De verbouwing is in volle gang en eigenaar Joël Basta is blij dat alles goed loopt. "Ze gaan nu bezig met het aanleggen van de stroom en waterleidingen. Het is wel heel fijn dat alles zo voorspoedig loopt."

Houtprobleem

Basta liep wel tegen een aantal problemen aan, zoals bij de levering van hout. "Het hout is heet lastig leverbaar, dus dat was wel even een ding. Gelukkig heeft het probleem zichzelf opgelost, via via", zegt Basta.

Met name de steun van het dorp is voor de nieuwe eigenaren heel belangrijk. "Je merkt dat het echt leeft in het dorp. Mensen die even spontaan komen kijken of een praatje komen maken."