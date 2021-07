Mensen met zieke essen krijgen hulp van Iepenwacht

Gauke Dam legt uit waarom het terugplanten van bomen zo belangrijk is in het Waddengebied: "Het is een goed idee, omdat je daarmee de erfbeplanting versterkt. Dat zijn de 'oases' in het landschap."

Op zoek naar geld

De Iepenwacht wil de rest van Fryslân ook graag zoveel mogelijk bedienen, maar is daarvoor nog op zoek naar geld. Dam: "De Iepenwacht heeft z'n werkgebied in een groot deel van Fryslân, ook buiten het Waddengebied. Daar willen we met dit project eigenlijk ook naartoe. Maar daar hebben we nog wel financiering voor nodig. We zijn er hard naar op zoek met onze partners."