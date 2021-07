Horecazaak midden in een woonwijk die nog niet bestaat: "Het verbaast je"

De eerste horecazaak in de nieuwe wijk is al open. "Het is een zaak die nu nog in de 'middle of nowhere' ligt, maar zometeen reist hier een mooie wijk naar boven", zegt de bedrijfsleider. Zijn naam? Kok.

"Het verbaast je, mar we hebben in de eerste weken al heel leuk gedraaid", zegt Kok. "Veel fietsers die even een hapje drankje of ijsje komen eten en ook al wat borrelend publiek uit de binnenstad."

Kijk hier naar de reportage van de lokale omroep Leo Middelsé, waar Omrop Fryslân intensief mee samenwerkt.