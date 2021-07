Duitsers blijven weg: bruine vloot opnieuw in de problemen

De gasten van de klassieke zeilschepen komen voor 85 procent uit Duitsland. "En zij blijven nu weg", zegt schipper Eelke Dijkstra. "Dat komt doordat wij rood kleuren."

Het is niet voor het eerst dat de bruine vloot in de problemen raakt sinds de uitbraak van de coronacrisis. De schepen hebben lang stilgelegen en liepen daarom veel inkomsten mis. Subsidie van de Rijksoverheid bleef echter lang uit. Sommige schippers verkochten zelfs hun huis en woonden op de boot. Anderen zochten een extra baan.

Heel even blijdschap

Pas in mei dit jaar kwam er duidelijkheid over subsidie. Op 5 juni was er meer goed nieuws, want toen mochten de schepen weer beginnen met varen. Dijkstra: "Toen was het prima. Maar het klapt nu weer helemaal in."

De blijdschap is inmiddels verdwenen. Veel schepen liggen aan de kade.