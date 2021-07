Olympisch eremetaal in Franeker: "Bij de brand verloor ze bijna alles"

Het lijkt misschien wat vreemd: een tentoonstelling over de Olympische Spelen in het Kaatsmuseum. Maar wat veel mensen niet weten is dat het kaatsten vroeger een grote rol speelde op de Olympische Spelen.

Bij de Spelen van 1928 in Amsterdam werd door drie Friezen uit Fryslân en drie Friezen van buiten de provincie een demonstratie gegeven van het kaatsen. Een bijzonder affiche van toen is bewaard gebleven. Dat was de aanleiding voor heet kaatsmuseum om de Friese olympiërs in kaart te brengen, zegt Theo Kuipers van het museum.

"Het is zo bijzonder dat we dit affiche als enige hier hebben. We dachten: hier moeten we wat mee."

Zo ziet het eruit: