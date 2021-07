Wat levert een werelderfgoedstatus op?

Geldt zo'n status eigenlijk voor altijd?

"Als je die status eenmaal hebt, dan houd je dat. Je moet het wel onderhouden: het is de bedoeling dat je het beschermt en behoudt voor de volgende generaties. Alleen als je het heel bont maakt, kun je van de lijst af worden gehaald. Dat is slechts een paar keer gebeurd."

Wat zijn de eisen?

"Een van de eisen is dat je uniek bent en dat alles nog authentiek is, zoals vroeger. Als je daar niet meer aan voldoet, dan heb je een probleem. Dan krijg je een waarschuwing."

En hoe druk is het momenteel bij jullie? Want slecht weer betekent voor jullie vaak extra bezoekers?

"Dat klopt. Dus als mensen nu langs willen komen, dan moeten ze even online reserveren. We houden de maatregelen nog in stand: we werken nog met tijdslots. Als die vol zitten, is het vol."