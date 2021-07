Marit Bouwmeester zakt weg in klassement na diskwalificatie: "Superdom"

Bouwmeester begon al slecht aan de Olympische Spelen in Tokio. Op het water van Enoshima werd ze in de eerste twee races 21e en 14e. De dagen erna ging het wel wat beter, waardoor ze klom naar de derde plaats in het klassement.

De zeilers mogen hun slechtste resultaat wegstrepen. Dat zou voor Bouwmeester de 21e plaats van race 1 zijn, maar na de diskwalificatie in race 7 telt het resultaat van race 1 toch mee. Daarom zakt Bouwmeester weg in het klassement.

'Superdom'

"Ik was gewoon te gretig", zei Bouwmeester na afloop tegen de NOS. "Ik wilde er alles aan doen wat nodig was voor een goed resultaat, maar dit was te veel. Het is superdom, echt de meest pijnlijke fout die ik kon maken."

Voorsprong Rindom is groot

Bouwmeester staat nu zevende. Het verschil met de podiumplaatsen is nog te overzien, maar de voorsprong van klassementsleider Anne-Marie Rindom is wel groot. "Ik heb wel gekkere dingen gezien. Ik moet alles doen wat ik in mij heb", zegt de zeilster daarover.

Vrijdag zijn race 9 en 10. De medal race, waarin de punten dubbel tellen, is zondag.