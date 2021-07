Piet Hein Hilarides fietste de Elfstedentocht 65 keer: "Je moet er plezier in hebben"

Hilarides fietste zijn 65e Elfstedentocht eerder deze maand. Op zijn medaille moet hij nog even wachten: "Die krijgen we in september per post toegestuurd", vertelt Hilarides.

De Leeuwarder fietste 1955 zijn eerste Elfstedentocht. "Met mijn schoolvriend. Op de pinksterzondag zeiden we 's avonds tegen elkaar: 'zullen we morgen de Elfstedentocht fietsen?' Dat hebben we gedaan."

'Iedereen kan het'

Daarna heeft hij ieder jaar de tocht gefietst. Een hele prestatie dus, maar zelf vindt hij het niet heel bijzonder. "Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt. Het is een flinke afstand, het geeft ook voldoening als je het volbrengt. Maar iedereen die gezond is en een klein beetje traint, kan het wel. Ik vind het persoonlijk geen prestatie. Misschien op mijn leeftijd wel, maar we maken er een gezellige dag van."