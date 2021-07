OVERZICHT: Bendeleider Oosterwolde dwong respect af door geweld te gebruiken

De hoofdverdachte is een man van 35 jaar uit Oosterwolde. De bendeleider dwong respect af door geweld te gebruiken. De man werkte eerst vanuit zijn eigen huis, maar vanaf 2019 in de kringloopwinkel.

Codetaal

De bende gebruikte geheimtaal voor wapens: een handgranaat was bijvoorbeeld een 'appel'. Bij de groep zat ook een oud-medewerker van Defensie. In het leger had hij ervaring opgedaan met het maken en aanpassen van wapens en explosieven. De hoofdverdachte zou tegen klanten hebben gezegd dat zijn mensen alles zelf konden maken.

De verdachten hadden een rustige plaats in de weilanden bij Zuidwolde waar ze de wapens konden testen. Volgens justitie poseerden de bendeleden ook met de wapens en gebruikten ze deze om mensen bang te maken.

Het onderzoek van de politie begon al in 2018. Om de bende te ontmaskeren, deed de politie twee zogenaamde 'pseudo'-aankopen.

Toevallige tas van de Poiesz

Een belangrijke rol speelde een boodschappentas. De recherche heeft in samenwerking met de Belgische politie een inval gedaan in een flat in Antwerpen. Daar zijn wapens en vijf handgranaten gevonden in een karakteristieke boodschappentas: een jubileumtas die uitgegeven is met het 95-jarig bestaan van supermarkt Poiesz. En van de hoofdverdachte uit Oosterwolde zit een foto in het dossier met precies dezelfde tas. Dat is wel heel toevallig, stelt de rechtbank.

De hoofdverdachte ontkende in de rechtbank echter dat hij een rol speelde in de zaak. "Ik had niets te maken met wapens. Het enige wat ik gedaan heb, is bemiddelen", zei hij.

Tien jaar geëist tegen hoofdverdachte en tweede man

Het Openbaar Ministerie eiste zware straffen tegen de veertien verdachten. De hoogste eis was voor de 35-jarige hoofdverdachte uit Oosterwolde: tien jaar cel. Ook tegen een man uit Slovenië is tien jaar celstraf geëist. Die man wordt gezien als de tweede man van de wapenbende.

Advocaat Sonny Jansen vindt echter dat zijn cliënt, de hoofdverdachte, onterecht vervolgd is. Volgens de advocaat deugt het onderzoek niet en is het niet rechtmatig. Jansen zegt dat het onderzoek op valse getuigenis gebaseerd is. De advocaat gaf ook aan in de rechtszaal dat de afgetapte gesprekken onvolledig in het dossier zijn gekomen. Zo bepaalt de politie zelf wat de waarheid is, stelt Jansen.