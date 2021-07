Man kruipt onder slagbomen door en mishandelt brugwachter Leeuwarden

De politie zegt dat er sprake is van mishandeling. De verdachte is aangehouden. Het is een 30-jarige Leeuwarder.

Nadat de man onder de bomen was doorgekropen, begon hij op de brugwachter te schelden, en toen die hem had teruggeduwd, gaf hij hem een vuistslag in het gezicht. De brugwachter kreeg daarna nog een klap.

De politie is nu op zoek naar mensen die iets hebben gezien, bijvoorbeeld omdat ze stonden te wachten omdat de brug open was.

De verdachte zit vast.