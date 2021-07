Wetterskip: 'Stevige investering' nodig in watersysteem

Om het Friese watersysteem klimaatbestendig te maken, is veel geld nodig, zegt Van Weperen. Hoeveel precies, dat zegt hij niet. Of de waterschapsbelasting omhoog moet, is niet duidelijk.

Later dit jaar praat het algemeen bestuur over dat soort zaken, zegt Van Weperen. Wat voor waterschap willen we zijn? Proactief? Of reactief?

"Feit is wel: elke euro die we besteden, komt bij de inwoners vandaan. Dit vergt de nodige pegels, en daar moet je zorgvuldig mee omgaan."

De goede weg

Bestuurder van Wetterskip Fryslân vragen zich nu af of ze op de goede weg zijn. Na de wateroverlast van de afgelopen tijd willen ze het hele watersysteem nogmaals goed tegen het licht houden.

Nu is het zo dat steeds grotere gebieden hetzelfde waterpeil hebben. Dat is goedkoper, want er zijn minder sluizen nodig, maar het maakt het wel lastiger om plaatselijk in te grijpen.