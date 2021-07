Hoogzwangere zus Clevering: "Benen bij elkaar houden"

Rauwe kijkt kritisch naar de beelden van vannacht. Met een betere techniek had er voor de vrouwen misschien wel goud in gezeten, denkt hij. Volgens Tineke is dat onzin. "Toen ik haar gezicht zag, was ze echt blij, dus dan kunnen wij dat ook zijn."

"We zouden haar in een koffer doen"

Doordat er veel coronagevallen bij de roeiploeg waren, was er altijd een risico op een besmetting. Dan volg isolatie in het 'coronahotel'. Daar hadden de zusters ook al een plan voor gemaakt.

"We hadden al een soort ontsnappingsplan gemaakt, voor als ze dat hotel in moest. Dan zouden we er naartoe om haar op te halen. We zouden haar in een koffer doen!"