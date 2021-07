Nieuwe plaquette op Schiermonnikoog met meer namen oorlogsslachtoffers

Eilandbewoner Arend Maris heeft zich in de geschiedenis verdiept. Hij heeft van 47 oorlogsslachtoffers het levensverhaal opgeschreven. Die verhalen staan in het boek 'Doorgehaald, maar niet uitgewist', dat woensdag ook gepresenteerd is.

Op de oude plaquette uit 1995 stonden 38 namen . Nu staan er dus 47 op. Ook heeft hij alle locaties waar ze omgekomen zijn kunnen achterhalen.

"Dat hebben we uit moeten zoeken" , zegt de eilander chroniquer. "Voor de samenstellers van de eerdere plaquette was het moeilijk om te doen in de korte tijde die ze er voor hadden. Die hebben er gewoon wat abstracte locaties neergezet, waar ik de pest aan had."