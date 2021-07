Ymkje Clevering wint eerste Friese olympische medaille van deze Spelen

Australië en Nederland gingen na 500 meter gelijk op. Australië pakte na 500 meter 12 honderdsten voorsprong. Daarna namen ze langzamerhand iets meer afstand en na 1000 meter, op de helft, was de voorsprong 1,25 seconden.

Na 1500 meter was het verschil 1,37 en in de laatste meters kwam het aan op sprinten voor goud, want de Britten en Ieren lagen op grote achterstand. De Nederlandse roeisters zetten in de laatste meters alles op alles, hadden een hogere snelheid dan de Australiërs en kwamen op de finish slechts 34 honderdsten tekort.

Clevering roeide samen met Veronique Meester, Ellen Hogerwerf en Karolien Florijn.

Jan van der Bij komt tekort in de finale

Jan van der Bij is er niet in geslaagd een medaille te halen. Hij werd zesde en laatste in de finale van de vier zonder stuurman.