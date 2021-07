Persfotograaf redt man uit water: "Ik sprong erin zonder na te denken"

drie maanden geleden, op 27 april, raakte in Damwâld een man met zijn scootmobiel te water. Van der Velde ging als fotograaf op de melding af. Toen hij aankwam, heeft hij geen foto's gemaakt. Hij sprong in de sloot.

"Ik zag hem in de sloot liggen en toen ben ik erin gesprongen. Zonder na te denken."

Drie kwartier

Met twee motoragenten, die er ook snel waren, heeft hij het slachtoffer aan wal geholpen. Het was Henk Snapper. Drie maanden later is hij er weer helemaal bovenop. Het had heel anders kunnen aflopen, zegt hij nu. "Ik weet niet hoe het anders was afgelopen."

Snapper lag bijna drie kwartier in het water, onder zijn scootmobiel. .