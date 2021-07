Zee van kurk maakt sportvelden onspeelbaar

Het gaat om kunstvelden die met kurk bedekt waren. Met de regen is er zoveel water over het veld gekomen, dat de kurk eraf is gespoeld. De velden zijn nu onspeelbaar, zegt Wietze Boonstra van Blauw Wit '34.

Er zijn ook velden met rubberkorrels. Deze zijn niet weggespoeld. Dat zou komen door de opstaande rand die wel om de rubberkorrelvelden heen ligt, maar niet om de kurkvelden.

Er wordt nu bekeken of er ook zo'n rand om de kurkvelden heen kan komen. Vrijdag moeten de herstelwerkzaamheden beginnen.

Het is niet duidelijk wanneer er weer op het veld gespeeld kan worden. "Door de vakantie kan het wel wat langer duren voordat het werk klaar is", zegt Boonstra. "Er zijn nu minder mensen om het op te lossen."