Geen lege plekken door Duitse quarantaineplicht op Friese campings

De Duitse toeristen op de camping in Makkum leggen zich neer bij het nieuws: "Ik ben al gevaccineerd", zegt één van de gasten.

"Mijn twee meiden moeten wel in quarantaine. We blijven tot het einde. De meiden hebben nog vakantie, dus die quarantaine is niet zo erg. Zo hebben we het van te voren ook afgesproken."

Niet iedereen blijft, zegt de campingbaas. "Bij de vaste gasten, die hier een stacaravan hebben, zijn er wel een paar die eerder naar huis gaan." Hij heeft een stuk of negentien annuleringen gehad. "Op 240 reserveringen valt dat mee."

Alle plekken die vrijkomen door Duitse annuleringen, worden direct opgevuld door Nederlanders die nog een plekje zoeken.