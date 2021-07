Schiermonnikoog wil Waddenschelpen tegenhouden: "Dit kan zo niet"

En voor dit alternatief worden ook schelpen gebruikt, maar niet van het Wad, maar de Noordzee. Zij komen van een plaats dat niet onder de Europese natuurbeschermingsregels valt.

Zwart over het vervolg: "Na dit experiment zetten wij alles op een rij en dan zien we wat het meest duurzaam is, het meest passend en hoe onze gasten hierop reageren."