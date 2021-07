RIVM: 119 nieuwe besmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn in die tijd drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om inwoners van gemeenten Achtkarspelen, Opsterland en Tytsjerksteradiel.

Volgens de laatste cijfers van de ziekenhuizen liggen er 19 patiënten in Fryslân, van wie is vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. De laatste keer dat dat getal zo hoog was, was in mei.

Yn Fryslân liggen twee patiënten met het coronavirus op een IC-bed.

Het RIVM verwacht dat de piek in de ziekenhuizen deze week bereikt wordt. Dat meldt de NOS.

Het aantal bezette bedden in de Friese ziekenhuizen (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):