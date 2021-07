Opbouw PC begonnen: "Er kan nu eigenlijk niet zoveel meer misgaan"

"We zijn blij dat we weer zover zijn dat de tribune staat. Er kan nu eigenlijk niet zoveel meer mis gaan", zegt PC-voorzitter Ids Hellinga. De aankondiging van nieuwe coronamaatregelen hebben volgens hem niet voor veel onzekerheid gezorgd. "Als je het een beetje volgt, lag dit ook wel een beetje in de lijn der verwachting", zegt Hellinga. "Momenteel maak ik me meer zorgen over het weer dan om de coronamaatregelen."

De vergunning voor de PC is echter nog niet rond. "Dat hebben we andere jaren ook. Er zijn altijd wel wat kleinigheden die op het laatste moment moeten worden aangepast. Afgelopen week zijn de laatste wijzigingen daarin aangebracht", zegt Hellema.

Anders dan anders

Volgens de voorzitter blijft het wel spannend of iedereen kan meedoen. "Daar zit voor ons nog wel wat spanning. Zal het zo zijn dat alle kaatsers kunnen kaatsen? De afgelopen week hadden we te maken met een aantal kaatsers die vanwege coronamaatregelen niet konden kaatsen."

Wat dit jaar bovendien anders is, is dat bezoekers alleen binnen komen door een QR-code te laten zien. "Je kunt met het gele boekje en het bewijs dat je hebt gekregen niet binnen komen op de PC", zegt Hellinga. "Je moet echt een QR-code hebben, op de telefoon of op een stuk papier."

Regenboogvlag

Op It Sjûkelân staat dit jaar ook een regenboogvlag, waar ook de Friese pompebladen in zitten. Hellema: "We hadden toch het gevoel met elkaar dat we er een klein statement over moeten maken."