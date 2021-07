Zuivelfabriek verdwijnt eerder uit Dronryp

Met de sluiting komt een einde aan een lange geschiedenis, vertelt voorzitter Peter Tanghe van het dorpsbelang. "In 1891 zijn er 54 leden melkveehouders met de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Volharding begonnen. 130 jaar later staat het icoon van het dorp er nog, maar het stopt. In het verleden heeft Dronryp toch een van de grootste, modernste en meest geautomatiseerde kaasfabrieken van West-Europa gehad. Uiteindelijk is het opgegaan in grotere concerns en geëindigd in FrieslandCampina."

Medewerkers herplaatst

Binnenkort gaat de sluiting toch plaatsvinden, is nu bekend. "Het duurt niet zo lang meer. Als dorpsbelang hebben we goed contact met het het management van FrieslandCampina. Het nieuws zelf is triest, maar het positieve is wel dat alle 51 medewerkers een nieuwe plek hebben gekregen. Met een goed sociaal plan is dat toch te prijzen."

Het fabrieksterrein

Dorpsbelang houdt nu in de gaten wat er met het fabrieksterrein gebeurt. "Dat is voor ons een hele belangrijke vraag. het management heeft toegezegd dat er met het oog op veiligheid en verantwoordelijkheid een goed einde aan moet worden gebreid. De bedoeling was eigenlijk dat het zou worden overgenomen. Maar waarschijnlijk lukt het niet. Dan moeten de machines eruit en moet het als vastgoed worden verkocht. Zolang dat niet gebeurt, willen we graag weten wat er mee gebeurt."