Wetterskip Fryslân blijft maar pompen

Op de meeste locaties zakt het water wel. "We hebben wel lagere waterstanden dan vlak na de bui van zaterdag. Maar waar nu opnieuw regenwater valt, raak je meteen weer achterop. Dat gebeurde afgelopen nacht in het noordoosten, bij De Westereen en Twijzel. We doen ons best om met extra pompen het water weg te krijgen. Maar zolang er buien zijn, duurt dat langer."

Buien heel lokaal

De buien zijn onvoorspelbaar, zegt Flikkema. "Vooraf weet je niet waar de buien komen, ze zijn heel lokaal. Waar het water nu is gezakt, kan het na zo'n bui weer stukken hoger liggen."