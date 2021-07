Fries bedrijf komt met Engels alternatief voor zandzakken bij wateroverlast

De uitvinding zou een milieuvriendelijke oplossing zijn waarbij mensen geen zand hoeven scheppen en die vaker gebruikt kan worden. De zak zuigt zichzelf vol water door de absorberende polymeren binnenin. In tien minuten is de zak vol. Lege zakken zijn eenvoudig op te slaan en in te zetten.

"Een doos kun je zo in de auto zetten", legt Wilfred Westerdijk van Vloeddefensie uit. "Er zitten vijftig zakken in. Het is licht en snel te vervoeren en toe te passen. Afhankelijk van hoe hoog het water komt, is een dam op te bouwen tot anderhalve meter."

Het wordt niet overal gebruikt omdat het hier nog niet bekend is, denkt Westerdijk. En in droge periodes denken mensen niet aan wateroverlast.

Toenemende wateroverlast

Het Heerenveense bedrijf verwacht dat met de toenemende wateroverlast de zakken toekomst hebben bij particulieren, bedrijven en op campings. Verzekeraars hebben ook belangstelling zegt het bedrijf, omdat er veel schade en kosten mee kunnen worden voorkomen.