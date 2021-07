Kapitein Rauma krijgt berisping voor overboord slaan containers vorig jaar

Het schip verloor vorig jaar ten noorden van Ameland en Terschelling zeven containers. De inhoud was papier, karton en melkpoeder. Voor zover bekend spoelde er niets aan op de Nederlandse Waddeneilanden. Dat was wel zo in Denemarken. Ongeveer een week later lagen de stranden van het eiland Fanø over een lengte van een paar kilometer vol met stukken en met rollen papier.

Kapitein heeft berisping gekregen

Volgens het tuchtcollege ligt de verantwoordelijkheid voor het overboord slaan van de containers bij de kapitein. Hoewel de eerste stuurman gewoonlijk verantwoordelijk is voor het beladen van een schip, had de kapitein er beter op moeten toezien.

Vooral ook omdat de kapitein bekend was met de vaarroute en het feit dat het om zwaar beladen containers ging. Het tuchtcollege heeft de kapitein een berisping gegeven.