Camping Stortemelk op Vlieland is kleddernat

"Volgens mij hebben we het weer aardig onder controle, maar er was plotsklaps heel veel regen", zegt een van de campingwachters op Stortemelk 's nachts. "Ik kom veel mensen tegen die dit gewoon niet verwacht hadden. Er is veel vochtigheid in de tenten. We zijn nu met z'n allen aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen."

Overplaatsen

De camping probeert eerst de gasten in tenthuisjes te krijgen. "Als dat niet genoeg is dan stellen we ons recreatiegebouw De Bolder open. We hebben genoeg ruimte."

"Het is wel heel bizar dit, ik heb dit nog nooit meegemaakt," zegt een man op de camping. "We hadden wel alles omhoog geplaatst. Maar uiteindelijk toch natte enkels. Ik dacht eerst: het waait wel over, een kort buitje kunnen we wel hebben op deze zandgrond. Maar het was toch wat erger," vult zijn medekampeerder aan.