Marit Bouwmeester klimt naar het podium, maar ziet Rindom uitlopen

Het was de vraag of er dinsdag wel kon worden gezeild, omdat er een stukje van de tyfoon over het zeilwater in Enoshima zou komen, maar dat viel mee.

Bouwmeester zag dat de Zweedse Olsson won. Bouwmeester had steeds Annemarie Rindom achter haar aan. De Deense werd vierde en staat tweede in het klassement. De Noorse Line Flem Hoest staat nog altijd eerste. Ze werd in de laatste race tiende.

Zesde race een stuk minder

De start van de zesde race was heel slecht voor Bouwmeester. Bij de eerste boei lag ze twaalfde en halverwege lag ze zelfs twintigste. Richting de twee-na-laatste boei koos ze echter de goede lijn en klom ze op naar de negende plaats. Concurrenten zoals Flem Høst en Karachaliou zeilden slecht en eindigden achterin.

Het positieve is dat Bouwmeester goed scoorde van de meeste concurrenten, maar dat de Deense Annemarie Rindom nu 13 punten voorsprong heeft. De Zweedse Olsson staat tweede, maar heeft maar een punt minder dan Bouwmeester.

Woensdag komt de laster radial-klasse waarin Bouwmeester zeilt niet in actie. Donderdag volgen race zeven en echt. Er zijn in totaal tien races en een medalrace (waarin de punten dubbel tellen).