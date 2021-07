Dijkgraaf: Zo'n grote overlast kan Wetterskip niet voorkomen

Dijkgraaf Luzette Kroon beschouwt de situatie van nu als een waarschuwing voor de overheden.

Het water zakt alweer. Waarschijnlijk duurt het één of twee dagen voordat alles weer normaal is, zegt dijkgraaf Luzette Kroon. Het Wetterskip kan grote wateroverlast, zoals nu, niet voorkomen, zegt ze er tegelijk ook bij. Je weet niet waar de buien vallen en dus is het niet mogelijk om het waterpeil te verlagen. En bovendien moet er in droge tijden genoeg water beschikbaar zijn voor boeren en toerisme.

Kroon heeft nog wel een advies: wat betreft de inrichting van Nederland moet er goed gekeken worden hoe we omgaan met grote hoeveelheden water. Zo moeten er geen huizen gebouwd worden op laaggelegen grond en moet er genoeg wateropslagcapaciteit zijn.