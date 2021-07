Zwembad Burgum kon water niet aan: deuren blijven hele week dicht

De machinekamer is leeggepompt, de hele nacht stonden de pompen aan. Sport- en recreatie opzichter in Tytsjerksteradiel Ben Douwes: "Voor zover ik het begrepen heb, is er zoveel regenwater gevallen dat zelfs de straten het niets eens konden verwerken. Onze machinekamer is in een kelder. Het water zoekt toch het laagste punt op", zegt Douwes.

De waterschade is intussen geïnventariseerd. De pompen die het water rondpompen, zijn stuk en moeten gerepareerd worden. Het zijn de belangrijkste pompen voor het zwembad, want het water moet goed circuleren", legt Douwes uit.

Douwes hoopt dat het zwembad gauw weer open kan. "Het snelste scenario is binnen drie of vier dagen. Als het tegenvalt, duurt het langer. Maar, zegt Douwes ook, als er steeds zoveel regen valt, weet hij niet of De Wetterstins zich in de toekomst kan verweren tegen al het regenwater.