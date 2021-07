UNESCO Werelderfgoedstatus voor Koloniën van Weldadigheid met het Friese Oostvierdeparten

Voor de UNESCO-status is al jaren gelobbyd. Eerste plannen waren er al rond 2003. In 2017 reisde wethouder Jack Jongbloed van Weststellingwerf met tal van andere bestuurders uit Nederland en België naar Parijs om daar het nominatiedossier aan te bieden.

Al eerder genomineerd

In 2018 bestonden de kolonies 200 jaar. De hoop was dat zij toen al UNESCO-gebied konden worden, maar dat lukte toen niet, mede omdat het ICOMOS twijfels had over de authenticiteit van de kolonies.

Oostvierdeparten is UNESCO, Westvierdeparten niet

De kolonies Merksplas, Ommerschans en Willemsoord zijn eerder uit de nominatie gehaald. Zo is er door Willemsoord niet 'authentiek' genoeg meer: er is een grote weg in het gebied aangelegd en deze kolonie heeft zich ontwikkeld tot een gewoon dorp.