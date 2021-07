Jonge zeearenden in De Alde Feanen zijn al bijna volgroeid

"Ze zijn nu bijna volgroeid", vertelt Veenstra, die de roofvogels de afgelopen maanden intensief heeft gevolgd. "Ze hebben nu wel een spanwijdte van 2,20 meter en zullen zo'n vier kilo wegen. Als ze naast de ouders vliegen, zijn die nog net een beetje groter."

Camera livestream onder gepoept

Het broedproces was de afgelopen maanden te volgen via een livestream op de website van It Fryske Gea. De camera die op het nest gericht is, is inmiddels offline gehaald. "Ze hebben op de camera gepoept", legt Veenstra uit. "Wij konden daardoor de afgelopen weken weinig zien op beeld. De camera had eigenlijk een stukje hoger moeten hangen."

Toekomst

De komende maanden blijven de jonge zeearenden waarschijnlijk in de buurt van hun ouders, in De Alde Feanen. Of ze daarna ook in het gebied blijven, is afwachten. "Als er maar genoeg voedsel is, dan blijven ze vaak wel. En dat is er momenteel meer dan genoeg in De Alde Feanen."