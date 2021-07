Festival MadNes op Ameland gaat niet door om nieuwe coronaregels

Het festival zou gehouden worden op 27, 28 en 29 augustus. Het was het grootste festival dat in augustus in Fryslân op de agenda stond.

Binnen drie dagen was het uitverkocht. Mensen die een kaartje hebben, kunnen hun geld terugvragen.

Organisatie aangeslagen

Het is de tweede keer op rij dat het surf-, skate-, cultuur- en muziekfestival niet door kan gaanm vanwege maatregelen tegen het coronavirus.

De organisatie is aangeslagen, zegt Symen Verbruggen. "Het enthousiasme onder onze bezoekers en vrijwilligers was heel groot om er na de teleurstelling van vorig jaar een mooi feest van te maken."

'keihard knallen'

Het zou de dertiende editie worden van het festival. Er werken meer dan 200 vrijwilligers aan mee. "We hebben het hele jaar superhard gewerkt en wilden keihard knallen."

Er zouden 45 bands en DJ's komen. Dit jaar stonden onder andere artiesten als Will and the People, Tim Knol en Mahout op het programma.

'heel zuur'

De organisatie had al afspraken gemaakt met de artiesten, omdat het festival door corona mogelijk niet door zou kunnen gaan.

"Het leek in mei en juni nog hoopvol, maar dit is wel heel zuur", zegt Verbruggen. "We kunnen er geen ééndaags-evenement van maken."