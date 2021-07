Piet Paulusma: "Flinke buien, mischien met hagel"

Voor maandagmiddag heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege regenwater. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", meldt het weerinstituut.

's Middags kunnen er stevige buien komen, zegt Paulusma, "met kans op onweer en veel regen, misschien ook wel hagel".

Meeste water in Noorden

Het meeste water valt in het noorden van de provincie, denkt Paulusma. Daar is dit weekend ook al veel regen gevallen. Bij verzorgingshuizen in Surhuisterveen en De Westereen was de situatie zo ernstig, dat bewoners geëvacueerd zijn naar hogere verdiepingen.

's Avonds kunnen er ook nog stevige buien komen, zegt Paulusma, vooral in het Waddengebied.

Buien blijven

Dinsdag is er veel bewolking. In het zuiden van de provincie mogelijk met onweer. Er zijn buien.

Die zijn er woensdag, donderdag en vrijdag ook. "En in het weekend ook nog", zegt Paulusma. "Over volgende week wil ik het nog niet hebben."

"We zien de laatste tijd steeds vaker dergelijke explosieve, lokale regenval", zei dijkgraaf Luzette Kroon eerder. "We zoeken naar oplossingen voor de enorme toevoer van water die dan ontstaat."