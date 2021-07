Zonderland krijgt 'warm afscheid' op olympyisch festival in Scheveningen

Daar ziet Zonderland zijn familie en vrienden weer. Volgens sportkoepel NOC*NSF krijgt de Olympisch kampioen van 2012 bovendien een 'warm welkom en een waardig afscheid'.

Zonderland maakte zaterdag bekend dat hij stopt met turnen op het hoogste niveau. Hij was tevreden met zijn rekstokoefening in de kwalificaties, maar die was niet goed genoeg om de finale te halen. Hij laat het WK in oktober, dat ook in Japan is, schieten.

Mooier wordt het niet

"Het is goed zo", zei Zonderland nadat hij bekend maakte dat hij stopt. "Ik weet niet of het mooier wordt dan dit. Ik denk het niet."

Zonderland zijn lichaam werkt steeds minder mee. Hij kan daardoor niet hetzelfde niveau halen als in zijn topjaren. Hij had al maanden last van verschillende klachten, in aanloop naar de Spelen in Tokio.

In 2012 won de Fries olypmisch goud in Londen. Daarnaast werd hij drie keer wereldkampioen.