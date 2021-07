Wetterskip: Het kan dagen duren voordat situatie met water weer normaal is

Problemen waren er ook op vakantiepark Bergumermeer in Sumar. Daar stond het water in veel tenten tot vijf centimeter hoog, vertelt een campinggast.

"Om 5 uur ging het heel hard", vertelt campingeigenaar Fokko Eybergen. "Er is gigantisch veel plenswater gevallen. We hebben maar koffie uitgedeeld, want de stroom was er even af op sommige plekken."

De campinggasten blijven er wel rustig onder, want in Limburg was het veel erger: