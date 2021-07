Nyck de Vries ligt op koers voor titel in de Formule E

De race werd chaotisch na een aantal aanrijdingen en crashes, maar De Vries bleef koel. Toen de nummer twee, Stoffel Vandoorne, ook nog eens aangereden werd door Oliver Rowland, pakte De Vries zelfs de tweede plaats.

Als derde over de finish

Die tweede plaats raakte hij een dik kwartier voor het einde weer kwijt aan Lynn. Lucas di Grassi kwam als eerste over de streep, maar hij werd teruggezet naar de elfde plek. De Braziliaan moest een drive-through penalty doen omdat hij niet helemaal tot stilstand was gekomen in de pits. Dat deed hij niet en daarom kreeg hij zelfs een zwarte vlag.

Daardoor ging de winst naar Lynn, in zijn thuisland. Voor de Brit was het zijn zevende overwinning in de Formule E. De tweede plaats was voor Nyck de Vries.

Nog twee races

Klassementsleider Sam Bird haalde de finish niet, en moest daarom zijn koppositie afstaan aan De Vries. Die heeft nu 95 punten, zes meer dan de Nederlanders Robin Frijns, die tweede staat. Er zijn nog twee races te gaan: op 14 en 15 augustus in Berlijn.