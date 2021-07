Partuur Bergsma in Arum te sterk voorChris Wassenaar

Bergsma en de zijnen hadden een goede dag. In de eerste omloop wonnen ze al zonder veel problemen van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten (5-1 en 6-0).

Daarna waren Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar de tegenstanders in de tweede omloop. Dat was een herhaling van de finale in Minnertsga van afgelopen woensdag. Toen won het partuur van Steenstra nog, maar zondag in Arum liep het niet bij dat trio. Op 5-1 en 6-2 keerde Dylan Drent de bal voor de kaats, waarmee de finaleplek binnen was.