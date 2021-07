Werelderfgoedstatus Koloniën van Weldadigheid 'kan wel disdag worden'

In Frederiksoord was een groep mensen bijeen gekomen om de vergadering van Unesco te volgen. "Echt iedereen was ervan uitgegaan dat het vandaag behandeld zou worden", zegt directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid.

"We hebben nog contact gehad met het Belgische ministerie, zij zitten heel dicht op het congres. Ze zeiden: Minne, wat er ook gebeurt, er komt een besluit. Dus overal waren de champagneglazen gevuld. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het nog goedkomt."