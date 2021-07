129 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, een nieuwe ziekenhuisopname

Gemiddeld zijn er de afgelopen week iedere dag 160 besmettingen gemeld. Dat gemiddelde lag zaterdag op 175, een week geleden op 242.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden: 20. Dan volgt Súdwest-Fryslân met 18. Ook in Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en De Fryske Marren waren meer dan tien besmettingen.

Een nieuwe ziekenhuisopname

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus gemeld. Er is wel een Fries in het ziekenhuis beland met corona. Dat gaat om een inwoner van Súdwest-Fryslân.