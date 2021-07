Noordoosten van Fryslân maakt de schade op na een ochtend vol regenwater

In andere delen van de provincie was er niet eens veel regen, maar met name in het noorden ging het tekeer. In Kootstertille is er maar liefst 143 millimeter geregistreerd door een waarnemer. "Kelders en tunnels stonden blank, het was een flinke wolkbreuk. Er zijn wegen en wijken afgezet. Doordat er spul omhoog kwam, kon het gevaarlijk zijn. Ook loonbedrijven en de gemeente hebben geholpen met giertanks en pompen. Dat is heel aardig gelukt."