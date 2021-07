De vrije kolonie Oostvierdeparten: voortaan Werelderfgoed?

De vrije koloniën ontwikkelden zich langzamerhand tot landbouwnederzettingen. Tot 1910 werden er nog mensen opgenomen in het kader van armoedebestrijding, daarna legde de Maatschappij zich toe op het exploiteren van het bezit.

Verkoop in de jaren 30

In de jaren 30 werden de meeste eigendommen in de Vierdeparten verkocht. Geld voor onderhoud was er niet meer. Mettertijd zijn veel koloniewoningen verbouwd, verkocht of afgebroken.

Schaamte

Voor veel mensen hadden de vrije kolonisten een even slechte naam als de onvrije mensen uit de strafkoloniën of de bedelaarsgestichten. Weststellingwerf wilde de kolonie het liefst vergeten. Zo werd de 'Kolonieweg' in Steggerda in 1938 omgedoopt tot de 'Leemweg.'