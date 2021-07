TERUGBLIK: Friese Olympiërs op de zomerspelen, deel 1

Friese officials

Het olympisch dorp in Athene bestond uit zo'n dertigduizend inwoners: sporters, persmensen en de zogenaamde bobo's. In die laatste groep van officials en juryleden werd Fryslân in 2004 ook vertegenwoordigd: door umpiremanager bij het hockey Yolande Brada en Josje Hofland, judge bij het zeilen.

Ook Kornelis Bijlsma uit Buitenpost was in functie in Athene. Hij is dan coach, fysiotherapeut en teammanager van de uit twee vrouwen bestaande olympische triatlonploeg.