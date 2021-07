Code geel voor wateroverlast: meerdere evacuaties, brandweer komt om in de meldingen

Zwart legt ook uit dat de brandweerkorpsen niet overal te hulp schieten. "We kunnen een kelder leegpompen, maar we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Daarin maken wij bewust een keuze. We kunnen op dit moment niet overal heen, wij zijn er echt voor noodsituaties. De brandweerkorpsen van Buitenpost, Surhuisterveen, Drogeham en De Westereen rijden van het ene naar het andere incident."

Code geel

In het noorden van het land is in de nacht van zaterdag op zondag veel regen gevallen. In Burgum viel bijvoorbeeld 69 millimeter water. Normaal valt er in de hele maand juli maar zo'n 87 millimeter.

In Fryslân geldt zondag code geel vanwege de onweersbuien, lokaal kan er veel regen in korte tijd vallen. Halverwege de ochtend verlaten de buien de provincie, maar in de middag volgen er opnieuw onweersbuien.