Code geel: diverse meldingen van wateroverlast door flinke regenbuien

Er zijn onder meer meldingen uit Sumar, Kollumerzwaag, Kootstertille, Harkema, De Westereen, Damwâld, Surhuisterveen en Buitenpost binnengekomen.

In het noorden van het land is in de nacht van zaterdag op zondag veel regen gevallen. In Burgum viel bijvoorbeeld 69 millimeter water. Normaal valt er in de hele maand juli maar zo'n 87 millimeter.

Code geel

In Fryslân geldt zondag code geel vanwege de onweersbuien, lokaal kan er veel regen in korte tijd vallen. Halverwege de ochtend verlaten de buien de provincie, maar in de middag volgen er opnieuw onweersbuien.