Reserve Marrit Steenbergen met estafetteploeg weer vierde op Olympische Spelen

Bij de Spelen van Rio 2016 eindigde Steenbergen met de estafetteploeg ook al op de vierde plaats. Toen kwam de Friezin wel in actie in de finale. Kromowidjojo en Heemskerk pakten met de estafetteploeg eerder olympisch goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4x100 vrij.

In de series, waarin Nederland tweede werd, stond Steenbergen wel aan de start. Met 54,32 over haar 100 meter was ze toen sneller dan Busch. Ook in de finale op zondag kwam Busch niet aan die tijd. De vervangster van Steenbergen, Toussaint, was met 54,14 in de finale wel sneller.

Australië veroverde in Tokio het goud in een wereldrecord: 3.29,69. Het zilver ging naar Canada en het brons naar de Verenigde Staten.