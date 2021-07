Verlegger van grenzen en een voorbeeld voor de maatschappij: Epke Zonderland stopt na 20 jaar

Een van de eerste grote successen voor Epke was zijn nominatie voor de Olympische Spelen van 2008. "Ik had stiekem steeds meegerekend, ik wist heel snel dat hij zich geplaatst had", zegt Herre Zonderland. "Dat was voor het eerst sinds tachtig jaar."

Daarmee slaagde een project waar de familie al heel lang mee bezig was. "Wij wilden naar de Olympische Spelen en op een gegeven moment hadden wij door dat Epke het kon halen", zo vertelt Herre.

In de jaren daarna kwam succes na succes. Het hoogtepunt voor Van den Berg was het goud op de Olympische Spelen in Londen. "Daar liet hij drie vluchtelementen achter elkaar zien. Dat kon daarvoor eigenlijk niet. Maar daarvoor heb ik ook al zoveel flow-momenten bij hem gezien. Als jongetje al."