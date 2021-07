OVERZICHT: Hoe laat moet de wekker om de Friese olympiërs te zien?

Marrit Steenbergen in de finale 4x100 meter estafette

Medaillekansen voor de Nederlandse zwemmers op de 4x100 meter estafette. De ploeg met Friezinne Marrit Steenbergen, staat om 4:45 uur in de finale. In de heats zwom Steenbergen samen met Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk naar 3.33,51. Alleen Australië zette in de heats een snellere tijd neer (3.31,73). Als Nederland zijn niveau haalt, zit er misschien wel een medaille in.

Bij het laatste WK, in 2019, werd de ploeg vierde. In mei van dit jaar werd Nederland op het EK tweede achter Groot-Brittannië. Naast Nederland staan Denemarken, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, China en Zweden in de finale.