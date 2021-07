Drie coronabesmettingen bij SC Cambuur

De besmette personen zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze waren er bij de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle al niet bij.

"De personen in kwestie zijn direct in quarantaine gegaan en ze worden vanzelfsprekend voorlopig buiten alle teamactiviteiten gehouden", zo schrijft Cambuur. "Samen met de GGD wordt bekeken wanneer ze weer op een verantwoorde manier in kunnen stromen."