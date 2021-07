Epke Zonderland beëindigt carrière: "Het is goed zo"

"Het is goed zo", zegt Zonderland voor de camera's van de NOS. "Ik weet niet of het mooier wordt dan dit, ik denk het niet." In de aanloop naar de Olympische Spelen had hij al enkele keren gezegd dat het naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste toernooi zou worden.

Hoewel hij niet een slechte oefening neerzette, was het niet genoeg voor een plek in de finale. Hij kreeg een score van 13.833. De score voor de moeilijkheid was 6.300 en de score voor de uitvoering 7.533. Er werden flink wat punten afgetrokken, onder andere door een slechte afsprong.

Overal gewonnen

Zonderland, specialist op de rekstok, haalde in zijn carrière tal van medailles op grote toernooien. In 2012 pakte hij goud op de Olympische Spelen, in 2013, 2014 en 2018 won hij op het WK en ook op de Europese en Nederlandse kampioenschappen won hij regelmatig.

Direct na de kwalificatie dacht de turner uit Lemmer erover om toch door te gaan. "Vlak na mijn oefening was het gevoel nog wel aanwezig, dacht ik: had ik nog maar langer gehad", zo zegt Zonderland.

"Maar op dit moment ben ik heel tevreden over wat ik vandaag heb kunnen doen. Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken."